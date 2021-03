Toda la verdad sobre la vacuna Astrazeneca, este miércoles a las 22.45 horas en ‘Horizonte’

Hoy algunos “expertos españoles” nos dicen, rotundamente, que lo de Astra Zeneca no es nada. Calma. Todo controlado.

Yo no sé si tienen razón. Ojalá por lo que me toca.

Lo que inquieta es que son LOS MISMOS que se reían rotundamente del Sars Cov 2 hace un año.

Maldita la gracia.