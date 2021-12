El origen de ómicron se debe a una "combinación de propagación de virus sin control", según una viróloga internacional

"El único grupo que encontramos y que todavía tenía actividad contra esas mutaciones fueron las personas que se habían infectado y un año después fueron inoculadas con vacunas de ARN, de modo que este plasma tiene una potencia extraordinaria, pero quiero tener mucho cuidado con esto, no decir que la gente se contagie ya que es posible que te expongas a graves problemas e incluso fallecer", así ha explicado la viróloga la eficacia de las vacunas en las personas infectadas previamente.

La doctora Theodora Hatziioannou se ha sorprendido de la velocidad que se están produciendo las mutaciones en el virus del covid, "en cuanto a futuras variantes tenía la esperanza de que no tuviéramos que enfrentarnos con tan fuertes mutaciones en la proteína S tan pronto. Los análisis sugirieron que era posible pero sinceramente esperaba que no estuviéramos aquí ahora mismo, va mucho más allá de mis expectativas, así que no sé hasta dónde podría llegar".