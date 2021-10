Luis Suárez, geólogo: "El único instrumento que tenemos contra los riesgos naturales es la ordenación del territorio mediante los mapas de riesgo"

Tras 27 días de erupción , parece que no hay previsión de que termine en algún momento, y la última hora desde La Palma es que la colada ha llegado a nuevas zonas donde se han tenido que hacer más evacuaciones.

¿Pero una catástrofe así se puede prever en el tiempo? "No es un problema de Canarias es un problema de España. La ley del suelo prevé mapas de riesgos pero en riesgos de inundaciones, en riesgos volcánicos en terremotos no", ha contado Luis Suárez, "lo que tenemos que hacer es concienciar a los ciudadanos de que los riesgos naturales no solo van a más sino que van de una manera exponencial por el cambio climático".