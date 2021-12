José Luis Cordeiro, ingeniero: "En los próximos 10 años vamos a tener vacunas para el cáncer, para el sida y para la malaria"

"La malaria es un parásito, el VIH es un virus y el cáncer son tus propias células mutantes que se vuelven inmortales. Con esta tecnología ARN mensajero vamos a poder curar, y no lo digo yo de nuevo para que no me ataquen, (..) lo dice Moderna y BioNTech", ha explicado Cordeiro, y ha añadido, "en los próximos cinco a 10 años vamos a tener vacunas para el cáncer, para el sida y para la malaria".