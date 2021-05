Influencer invitado a colaborar en una campaña contra una vacuna para el covid: "Querían que hablara sobre Pfizer"

Habla Leo Grasset, influencer invitado a colaborar en una campaña contra una vacuna para el coronavirus

La misteriosa empresa quería que hablase mal sobre la vacuna de Pfizer

Leo, uno de estos influencers franceses, al que todavía no se le había visto hablar, ha explicado que le sugirieron que hablase mal de Pfizer: "Una empresa que, en principio, se negó a revelar su nombre se puso en contacto conmigo, quería que hablara en mi canal sobre la vacuna de Pfizer, de un modo que resultase perjudicial para la reputación de la farmacéutica".

"Que yo no pudiese decir que la campaña estaba patrocinada hizo que, rápidamente, saltaran todas mis alarmas"

Este chico destaca que no parecía una campaña para vender un producto, sino que consistía más bien en hablar de otro producto para desprestigiarlo: "Fue algo bastante raro, el hecho de que la agencia de comunicación no quisiera desvelar el nombre de su cliente". Y hubo un detalle que le hizo darse cuenta de que algo estaba pasando: "Que yo no pudiese decir que la campaña estaba patrocinada hizo que, rápidamente, saltaran todas mis alarmas", revela.