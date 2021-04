Las medidas se relajan en India

¿Por qué se está produciendo todo esto, si la India en el coronavirus en la primera ola no afectó de forma tan dramática? Carmen Porter ha explicado que esta variante india ya se conocía desde el pasado otoño, pero desde el pasado mes de enero las medidas para contener la pandemia se relajaron. “La gente no tenía que llevar mascarilla, les dijeron que no guardaran la distancia social, hubo elecciones, hubo grandes festivales,…”