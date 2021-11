Este sujeto "siente atracción por los niños, no creo que haya habido ningún contacto con la pequeña", ha destacado, es más, este secuestrador no aparece en la base de datos de pederastas del país.

Paz Velasco ha investigado a este hombre de 36 años, "su madre era una drogadicta, no lo quería, y una aborigen lo cuidó hasta el 2020 hasta que murió y le dejó la casa. No ha tenido nunca relaciones, no ha tenido vida social, no se relacionaba con su entorno, solo con esta mujer", ha relatado. ¿Cuál era el objetivo al secuestrar a esta niña? Aparte de la atracción que siente por los niños, "creo que no quería estar solo", ha analizado Paz Velasco.