Fernando J. García Echegoyen, sobre la causa del naufragio del Villa de Pitanxo: "Lo más probable es que haya habido un golpe de mar"

Sobre si el barco estaba deteriorado, el experto lo desmiente rotundamente, "no se debe especular con estos temas porque la gente habla sin saber lo que dice", ha sentenciado, "el barco ni tenía grietas, ni estaba viejo, ni en mal estado, era un barcazo" , ha señalado.

El Villa de Pitanxo estaba "muy bien equipado y muy bien tripulado", ha asegurado, "su mantenimiento no era correcto era correctísimo porque si no lo fuera, no le hubiese dejado salir del puerto", ha apuntado.