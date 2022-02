Los expertos de 'Horizonte' analizan y puntualizan el polémico alegato de Laporte Roselló en el Congreso: "No creo que esto sea un experimento"

Estas han sido algunas de las declaraciones que ha realizado el profesor en la comisión. César Carballo no está de acuerdo con Roselló en algunos aspectos, "no creo que esto sea un experimento, esto es un ensayo clínico con un fármaco que yo sí lo considero vacuna", ha afirmado. Pero con lo que sí que le da razón es con lo del pasaporte covid, "con esta variante no tiene ningún sentido", ha asegurado, "nos infectamos igual y transmitimos igual el virus". "Hay que actualizar las vacunas no tiene sentido seguir vacunando con la variante original porque estamos viendo que contra ómicron sí que n¡ disminuye la efectividad", ha sentenciado.