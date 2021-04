Doctor Carballo: "La única vacuna mala es la que no se pone"

Doctor Carballo cree que estamos ante "una tercera guerra mundial de las vacunas" y se muestra sorprendido con cosas que casi a diario suceden en hospitales y centros de salud: "Estamos viendo cosas que no nos cuadran. La gente ya define a Astrazeneca como la "vacuna mala" y yo siempre digo que no es así, que no hay vacuna buena o mala. La única vacuna mala es la que no se pone", ha recalcado.