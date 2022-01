El doctor Gaona reflexiona sobre el pasaporte covid: "Se está mercantilizando con ello, con lo cual hay un problema de libertad"

"Lo que no se está mercantilizando son las vacunas si hubiese un problema de salud, se están mercantilizando los pasaportes con lo cual hay un problema de libertad de por medio", ha sentenciado.

En muchos países se está exigiendo tener el pasaporte covid, "hemos acorralado y particularmente en algunos países. Acabo de venir de Italia donde quedan dos millones de insurrectos que no se quieren vacunar, insisto hay que vacunarse", ha comentado.

Pero también hay muchas personas que no quieren "y tenemos que respetar su libertad", y ha añadido que al haber tomado esa decisión están teniendo problemas, "evidentemente estas personas desesperadas que no pueden viajar, coger un autobús, no pueden entrar en bares, en museos… necesitan algún tipo de solución", ha concluido.