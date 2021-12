El doctor Carballo hace siete días en la mesa de expertos de 'Horizonte' avisó que "yo que he visto el covid, no lo quiero ver ni en pintura , ni con 2, ni con 3 ni con 6 años, y que mis hijos no pasen el covid por favor", aseguraba. Una semana después el sanitario ha revelado en el programa que su hija se ha infectado, y ha querido hacer una valoración de lo que se está haciendo con los menores en España.

Cree que si no se hace nada, "si no hacemos test a los niños, si solamente hacemos test a los que están al lado sin tener en cuenta que esto se transmite por aerosoles pues nos pasa lo que nos pasa", y ha revelado que "desgraciadamente mi hija se ha infectado, gracias a dios está asintomática, pero lo que dije la semana pasada no me hace ninguna gracia aunque lo pase de forma casi asintomática", ha añadido.