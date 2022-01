Más datos sobre ómicron: "Aparte de infectar mejor que delta a los vacunados y a los infectados previos, además se transmite mejor"

"Es más leve pero no significa que sea leve porque entonces estamos comparando dos cosas que no son leves, es un poco más leve en algunos niveles, pero gran parte de esa levedad es porque estamos un poco mejor protegidos, y además puede ser más leve a otros niveles, pero eso no significa que sea leve, eso no significa que sea una gripe y ser asumido como un constipado o como otros coronavirus