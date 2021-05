Darío Villanueva, exdirector de la RAE, sobre el lenguaje inclusivo: "La lengua tiene que ser respetada"

Darío Villanueva da su visión sobre el debate del lenguaje inclusivo

"Las aguas puede parecer que están muy revueltas pero, al final, volverán a su cauce porque estamos hablando de un asunto muy serio" , así ha explicado Villanueva el camino que cree que tomará el lenguaje incluso. Y ha querido argumentarlo: "estamos hablando de un asunto muy serio, la lengua es una institución en la que cualquiera de nosotros puede hacer propuestas, pero es también el resultado de un pacto compartido y cambiar eso, absolutamente laborioso, por no decir imposible".

Villanueva: "El sentido común lingüístico está en cada uno de nosotros"

Este experto ha afirmado que hablamos "conforme a unas pautas" y la lengua "siendo como es algo muy serio tiene que ser respetada y no tenemos que caer en la Neolengua" . Darío Villanueva se pregunta "quién va a ser capaz de convencer a 550 millones" en contra, muchas veces, de algo "que es muy importante" y que podría denominarse "como el sentido común lingüístico que está en cada uno de nosotros y muchas de las propuestas que se hacen van en contra de ello".

"No hay un principio de respeto a algo extraordinariamente complejo"

El exdirector de la RAE cree que "no hay un principio de respeto a algo extraordinariamente complejo" y hace referencia a lo que se dijo por parte del Gobierno aquello de "miembros y 'miembras" y asegura que "hay que tener mucho cuidado que no producir una alteración que sea irreversible". Y explica que la lengua "funciona conforme a unas reglas decantadas por el paso del tiempo que están muy arraigadas" y que por ello "no tiene una gran preocupación al respecto", aunque le "parece bien" que haya un debate y propuestas sobre esto.