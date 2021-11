Los consejos de los expertos de 'Horizonte' ante el desabastecimiento global: "Es recomendable que se adelanten las compras de material tecnológico"

- Ángel Niño : "Los bienes de primera necesidad están garantizados pero sí que es cierto que la inflación, ese impuesto que se llama el impuesto de los pobres va a afectarnos a todos (...). Si pueden adelantar algún tipo de compra sobre todo en material tecnológico, material no perecedero es recomendable porque si no la inflación va a comerse sus ahorros".

- Coronel Pedro Baños : "Una vez que se nos pasa la impresión de lo que está ocurriendo, volveremos a caer en lo mismo porque ellos van a tener una tecnología mucho más avanzada que nosotros y van a seguir produciendo mucho más barato, volveremos a caer en la misma trampa". Su recomendación, "si es algo que de verdad se necesita para trabajar como una videocámara, un ordenador... intentar comprarlo lo antes posible por si acaso , si no es urgente de momento vamos a esperar a ver lo que sucede".

-Fernando J. García Echegoyen: "En España no hay atascos en las terminales de contenedores, es cierto que no están viniendo los grandes barcos. Lo que nos viene de Canarias, plátanos y tomates, eso está garantizado. Que no se alarme la gente que siempre queda la esperanza, y tenemos que reeducarnos en los hábitos de consumo".