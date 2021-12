Afectado por suplantación de identidad digital: "Compraron tres coches a mi nombre y, en total, se gastaron 100.000 euros a crédito"

"Me empezaron a llegar cartas, llamadas, has comprado esto, has comprado un coche, no fue uno, fueron tres, y no fui yo, fue otra persona con mi DNI", ha relatado Juan Luis Soto. Además alguien pidió un crédito rápido con sus datos y lo hizo en 8 compañías distintas, más dos líneas telefónicas, una cuenta bancaria... "Al principio me volví loco pero tuve la suerte de que los coches me pillaban muy cerca y al día siguiente me presenté allí y gracias a eso la policía le cogió", ha contado el afectado.