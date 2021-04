Vladimir, sobre Jessica: “Aquí tengo a un Jesulín y yo soy el toro, esta me va a torear en dos días”

Vladimir y Jessica se han pasado toda la cita tanteándose en busca de algo que hiciera saltar la chispa y en el momento que han comenzado a hablar de celos e infidelidades lo han encontrado. Pero ha sido una chispa que ha hecho saltar la cita por los aires, Vladimir no quiere a una mujer celosa y menos a una que le vaya a poner los cuernos “Aquí tengo a un Jesulín y yo soy el toro, esta me va a torear en dos días” .

Jessica ha querido saber qué buscaba Vladimir y él le ha dejado claro que sabía lo que no quería, pero no lo que buscaba. Algo que a ella también le pasaba. Vladimir no quiere a una persona celosa a su lado porque él es muy cariñoso con sus amigas y si su chica es celosa, es probable que le pusiera malas caras.