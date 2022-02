“Uno de los tatuajes que tengo es un coñ* ”, comentaba mientras se reía orgulloso. “Me encanta”, decía Aintizi con una sonrisa y lejos de alarmarse, explicó que lo único que había pensado era “en el dineral que se había dejado con tanto tatuaje”. Él quiso explicar que no lo tenía por mera cuestión estética: “T odos los tatuajes que tengo tienen un significado ”, lo que no contó era cuál…

Con este nivel de intimidad establecido entre ellos, Cristian fue mucho más allá, y para sorpresa de su cita, procedió a quitarse el aparato de los dientes para poder cenar y ella, lejos de molestarse, lo vio perfectamente: “No me parece ni de mala educación ni nada, porque a mí esas reglas de restaurantes de ponerse de pitiminí no me importan”.