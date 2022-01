El tabaco y las motos casi arruinan la cita, pero una promesa salva a Sergio: “Si salimos de aquí con una segunda cita…”

“Es que no puedo, soy muy maniática con los olores”, respondía Jenni, que tenía claro que por ahí no pasaría ni por todo el amor del mundo: “ Es un punto muy negativo ”. Pero la cosa no se quedó ahí… Empeoró con una pregunta de Sergio: “¿Te gustan las motos?”.

La cara de Jenni lo decía todo, pero ella quiso explicarse: “Me dan miedo las motos. Además, llevo lentillas y se me vuelan. Y no me gusta ponerme la visera porque me da claustrofobia”. Ella le explicó que le gustan mucho las rutas, “pero caminando” y él aprovechó para reconducir la cita: “Hacemos una cosa, si salimos de aquí con una segunda cita, dejo de fumar”. ¿Aceptaría Jenni?