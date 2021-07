La suegra se cuela en la cita de Hugo y Mery: “No me llames de usted si vas a venir a comer paella los domingos”

A Hugo le encantado saber que Mery, su cita, era vedette y que se dedicaba al mundo del espectáculo, algo que a él le apasiona. La cita entre ellos ha fluido muy bien y eso que algunos gustos, como los musicales, no los compartían al cien por cien “Soy sextosexual, siempre me voy a enamorar de quién de mí no se enamora” .

Lo que Hugo no podía imaginar es que la mujer que de repente se ha acercado a su mesa, era la mamá de Mery, que también estaba buscando el amor en ‘First Dates’, y que le iba dejar sin palabras en tan solo unos segundos. Mari Carmen ha notado los nervios de Hugo y no ha dudado en pedirle que le hablara de usted porque no iba a ser cómodo que le llamara de usted cada domingo cuando le invitaran a comer paella. Eso sí, no había pensado que la distancia entre Barcelona y Móstoles era considerable.