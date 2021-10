Gabriel asegura ser de “filosofía estoica, me importa todo un huevo” y tiene claro que tener suerte en el amor no es tener un amor en cada puerto. Según le ha explicado a Carlos Sobera, no es un “pistolero de muchas muescas”, es un tipo de relaciones largas y eso es lo que quiere volver a encontrar un amor que dure lo que dure, le haga estar feliz.