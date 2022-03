Elen y Juan Carlos congeniaron desde el primer momento en su cita de ‘First Dates’. Él quedó i mpresionado al conocer que ella era bailarina y profesora de danza oriental, peor lo que no se imaginaba era que Elen le sorprendería con uno de sus espectaculares bailes durante la cena.

“Cuando la he visto aparecer ha sido sensacional… y el resultado final ya lo ha habéis visto, espectacular”, comentaba Juan Carlos todavía impresionado. “Sobre decir que me ha gustado, porque, ¿a quién no le gusta un tipo de baile así erótico sexual?”, continuaba el comensal antes de la decisión final.