Sonia: “Me operé y pude ir a Port Aventura”

Antes de llegar al postre, Sonia le ha confesado a su cita que se sometió hace años a una reducción de estómago y que en ese momento su vida cambió. Sonia pudo hacer cosas que no podía “Me operé y pude ir a Port Aventura” y es que, según le ha explicado con 130 kilos no te abrochan los cinturones y no te puedes montar en ninguna atracción . Además por triste que sea, Sonia le ha contado que se dio cuenta de que el físico sí importa para todos los ámbitos de nuestra vida.

“En un trabajo no me cogieron con 130 kilos y con 60 me cogieron a los dos minutos”, le ha contado, pero al mismo tiempo le ha dicho que ella da mucha importancia a los dientes de la gente, pero que en esta ocasión ella no los traía perfectos porque se le había caído un empaste. José Antonio le ha reconocido que se había dado cuenta y le ha confesado que sus dientes eran distintos a los demás, y no mentía.