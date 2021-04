Sheila, la motera, saca los colores a su cita: “Gracias, tenía la autoestima por los suelos”

Con el casco de su moto en la mano, Sheila ha entrado en ‘First Dates’ en busca de un chico que compartiera su pasión y que le robara el corazón. Ella tenía una idea en su cabeza y se ha quedado absorbida al comprobar que el chico que tenía delante era mucho más de lo que ella había imaginado y no ha dudado en decírselo.

Su casco nos ha dicho muchas cosas de ella y es que se subió a una moto por primera vez con tan solo 9 años, tiene claro que no quiere tener hijos porque la separarían de la moto “ahora solo me esperan un gato y un hurón” y ella cuando se sube a su moto se siente “como invencible o inmortal” . Nunca ha estado con un chico motero y le gustaría encontrar a alguien que comparta su pasión sobre las dos ruedas.

Ha sido ver a David y aunque no hubiera tenido también un casco en la mano, hubiera soltado igualmente el “¡Epa!” que ha intentado contener al verle. Desde el primer momento ha tenido la sensación de que repetiría cita con él y es que su cena ha comenzado muy bien. Los solteros han ido descubriendo que les unía y que les separaba hasta que les ha entrado la vergüenza y Sheila le ha dicho a David que estaba nerviosa “no me esperaba a alguien tan guapo como tú”.