Sergio se vuelve loco con Lidia y pasa de su cita: “Me ha mirado más las tetas que la cara”

A Anna no le ha hecho mucha gracia que Sergio pasara de ella olímpicamente y mucho menos que la mirara más a las tetas que a la cara “Me suele pasar pero quería alguien que me quisiera conocer a mí y no a mi cuerpo”. Sin embargo, cuando Sergio ha conseguido centrarse en ella, no podía pensar en otra cosa "Tenía dos buenos pechotes, se ajusta al perfil que había pedido”. Es más, le ha preguntado que si estaba operada y al comprobar que no ha exclamado un “¡Qué rico!”.