Aunque se han ido encontrando con pequeños detalles que les iban separando, no ha sido hasta que han empezado a hablar de fútbol cuando entre Sergio y Chiara se ha abierto una grieta insalvable . Sergio le ha dicho que le gustaba un poquito el deporte rey, pero le ha mentido y al momento le ha confesado que no se perdía ni un partido del Real Madrid .

Es más, Sergio ha llegado a confesar que prefiere ver jugar al Real Madrid que cenar con su chica y es que, para él el equipo blanco lo es todo “El Real Madrid no me va a fallar nunca y una chica me puede fallar, se puede ir, puede venir otra, pero el Madrid siempre va a estar ahí”. ¡Menuda pasión merengue!