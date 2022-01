Sara busca una tercera persona para que se una a su relación abierta con su novia: "Mi padre va a flipar"

Sabela no tenía ni idea de que Sara tenía pareja hasta que ha salido la conversación en la cena, "yo tengo novia y busco una tercera chica para ser amigas y folliamigas", le ha dicho. Y así ha reaccionado Sabela, "a mí no me asusta que tenga una amiga, me parece respetable todas las formas de amor, pero igual yo no encajo", ha pensado.