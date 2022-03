Pero entre otras cosas, Paolo utilizaba una muletilla que puso muy nerviosa a Sara que no dudó en recriminárselo : “¿A mí como que me llamas ‘amore’ si me acabas de conocer? ¿es tu forma de ser?”.

“Yo sé que ello es de una manera, lo de la flor, por ejemplo, me ha parecido súper bonito… pero no me llames ‘amore’ desde el primer día, porque yo cuando quedo con un chico no le digo ‘mi amor’ desde el primer día. Eso no es lo mío, no es lo que a mí me llena”, se confesaba Sara ante las cámaras.