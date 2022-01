Patricia se emociona al reencontrarse con Liliana, su amor de hace 29 años: fue su primera relación con una mujer

Patricia ha llegado a 'Second Dates' porque quería reencontrarse con una persona muy importante del pasado. Solo estuvo con ella 10 días pero la marcó. La comensal se ha puesto en contacto con 'First dates' porque un día vio a Liliana en el programa. Y quería volver a verla para ver qué podía pasar entre ellas.

El temor de Patricia era que no se acordara de ella, mientras que el de Liliana era saber si era una persona a la que no le gustaría ver. Pero cuando se han visto, no han podido evitar emocionarse sobre todo Patricia. Se han fundido en un largo abrazo y han recordado viejos tiempos. Y eso sí, van a tener más citas juntas...