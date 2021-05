Quino, sobre las citas a ciegas: “Las tenía por la página de contactos del periódico El Mundo”

Ismael es un hombre de mundo que ha llegado a tener relaciones con dos actores porno al mismo tiempo y ha tenido la sensación de que su cita no estaba tan experimentado como él en temas sexuales, pero solo hasta que ha descubierto que Quino era un experto en tener citas a ciega s a través de la página de contactos del periódico El Mundo .

Quino estaba disfrutando de una cita muy agradable con Ismael y aunque los nervios no le dejaban ser del todo él y se ha llevado alguna que otra sorpresa al conocer las experiencias sentimentale s de su cita con actores porno italianos, ha querido mostrarle a Ismael un poquito de él.

Para Quino su cena en ‘First Dates’ no ha sido su primera cita a ciegas. Cuando era joven y antes de que comenzaran a funcionar las redes sociales o aplicaciones para encontrar pareja, había otras formas más rudimentarias de conocer a personas de tu mismo sexo . De hecho, le ha explicado a Ismael que él era asiduo a la página de contactos del periódico El Mundo, dónde te ponías en contacto con otras personas con la que practicar sexo .

Según ha explicado Quino, te dejabas unos mensajes en un buzón y si te gustaban, tenías una cita a ciegas con otra persona. Una cita a ciegas a ciegas que no siempre salían bien. Es más, le ha contado a su cita que una vez se quedó a cuadros cuando el chico con el que había quedado le vio y le soltó “Me voy que tengo un cumpleaños y se me había olvidado”. En ese momento no lo pensó, pero de camino a su casa se dio cuenta de que al verle el otro joven debía de pensar “esto para quién lo quiera”.