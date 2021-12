Carlos Sobera, atónito con la presentación de Kiera: de Hong Kong, independentista y amante de las croquetas

Kiera llegaba a ‘First Dates’ y ya en su presentación no dejaba indiferente a nadie. Una chica muy peculiar que dejó a Carlos Sobera atónito antes de conocer a su cita.

“Mi mayor hobbies son las croquetas, mi suelo seria tener una croquetería, haría croquetas con todos los productos de España”, comentaba mientras el presentador no daba crédito. “No podría estar nunca con una persona que no tome lactosa porque las croquetas llevan leche, leche de verdad, lo siento por los veganos, pero leche de avena no cuenta”, decía entre risas.