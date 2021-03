Pepelu al ver a Iria: “¿Dónde me he metido?”

Pepelu ha venido a ‘First Dates’ con su gorra del amor, tiene una gorra para cada ocasión, pero cuando ha comprobado que su cita era con la Bratz gallega, le han temblado las piernas y ha soltado un “¿Dónde me he metido?”. Todavía no sabía que Iria podría ser su pareja perfecta para jugar al trivial de Disney.