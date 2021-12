La "mala experiencia" de Pedro: "Me casé con la prima del cantante Raphael y desapareció con mi hija"

“Yo tenía 21 años, su padre era el tío de Raphael. Él ha cantado para mí antes de ser famoso. Un buen día, mi mujer desapareció con mi hija y no he vuelto a saber nada de ninguna de ellas (..) Sus padres solo me dijeron que se había ido con un hombre a Francia”, aseguraba.

“La Curia me dio la nulidad en la plaza de Cataluña. Nunca he sabido nada de ellas, no seguimos el contacto. He tenido mala suerte, estoy escribiendo un libro”, aseguraba el periodista antes de conocer a su cita en ‘First dates’.