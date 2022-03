Patricia conoce a Pablo después de dejarla tirada en su primera cita: "No sabía dónde meterme"

Hace pocos días que Patricia llegó a 'First Dates' en busca del amor. Aunque llegó con muchas ganas e ilusión, una llamada rompió inmediatamente sus expectativas. Pablo no podía acudir a su cita esa noche, ya que le habían surgido "problemillas familiares".

Ahora, Patricia ha regresado al restaurante del amor para conocer por fin a Pablo, aunque ha reconocido que no terminaba de fiarse de él y que lo había pasado muy mal en su última visita al programa.

"Es la segunda vez que vengo al programa porque la primera me dejó tirada. Fue una faena y me dio un poco de vergüenza porque no sabía dónde meterme", reconocía antes de conocer por fin a Pablo.