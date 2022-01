La cita de Assif y Ana no parecía ir por un buen camino. A ella se le veía muy pasota y además, no congeniaban en ninguna afición. Él acabó desesperado con alguna de sus contestaciones :

“A mí me encanta viajar… a ti, ¿te gusta viajar?”, se interesaba Assif. “Yo no lo veo necesario, prefiero que, el dinero que inviertes en un viaje, yo prefiero comprarme ropa”, respondía ella. “Me he quedado cortado”, confesaba él que se mostraba agobiado con el poco interés de su cita. “Es que no me ha hecho ni una pregunta”, aseveraba.