Óscar se atreve a probar el postre: “Cuando lo vea mi madre”

Óscar es consciente de que el tema de su alimentación suele ser algo que echa para atrás en la primera cit a, pero cenando en ‘First Dates’ y convencido de que no iba a probar bocado, no ha tenido más remedio que contárselo a Sonia.

Óscar ha tenido serios problemas para elegir qué pedir cuando las Gemelas le ha leído la carta y al ver que no iba a comer nada, le ha contado a Sonia, su cita, que era especialito para comer. Él no tiene ningún problema en ir a sitios nuevos o restaurantes exóticos, pero tiene claro que no va a comer nada porque únicamente de alimenta de carne con patatas. Acompaña todo con patatas y asegura que ha llegado a estar 10 días comiendo solo “entrecot con patatas”.