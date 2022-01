Natalia se niega a bailar bachata con Jacobo: “¡Es lo peor que me puede pasar! ¡Me iba a dar un infarto!”

La entrada de Natalia a ‘First Dates’ no fue todo lo bien que esperaba y es que Jacobo, su cita, le esperaba para protagonizar un baile con ella. “¡No, no, qué va! ¡Es lo peor que me puede pasar, que me reciban con un baile!”, decía ella ante el consejo de Carlos Sobera de que disfrutara y se dejara llevar.

“¡Ay, por Dios!”, se quejaba Natalia, que no podía ocultar su cara de estupefacción. Al ser conscientes de ello, tanto Sobera como Jacobo frenaron en seco, como la música. Ella no salía de su asombro: “Entro y veo a Carlos, mi Carlos Sobera, y ahora de repente me encuentro una bachata y este hombre viene a por mí sin decirme ni hola. Pues mira, yo me he sentido que me iba a dar algo… Con la chaqueta y el calor ¡me iba a dar un infarto! Y no me ha molestado, pero mira chico, ¡no voy a bailar!”.