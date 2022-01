Carlos Sobera tenía muchas ganas de conocer a Ana María por eso ha sido quien la ha recibido en 'First dates' y quien se ha quedado un rato en la barra peguntándole cosas de su vida personal. La comensal le ha contado que es viuda desde hace 11 años , se casó muy joven y fue con la única persona con la que estuvo.

De hecho, contrajo matrimonio para irse de casa, era la única manera de hacerlo, "nunca fui feliz con mi marido", le ha confesado Ana María. Y tras esto ha explicado el motivo por lo que no lo fue, "era impotente. Con eso te lo digo todo", y ha añadido, "en la luna de miel lo hicimos una vez en un mes". Y ha destacado que aquello no funciona por algún motivo que todavía no ha conseguido averiguar.