Minhlaia es una jovencita que tenía muy poca confianza en que su cita se lo fuera a pasar bien con ella: “Yo no me soportaría a mí misma en una cita”, ha dicho nada más llegar, sin esperar lo agradable que iba a ser su cena con Rubén. En un momento determinado de la cena, ella le ha hecho una confesión: “Estoy tomando antidepresivos”; una verbalización que él le ha parecido de lo más positiva: “Me gusta que me lo haya dicho porque yo también llevo 8 meses yendo al psicólogo”, ha dicho, normalizando el hecho de acudir a una terapia.