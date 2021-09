Mauricio, sobre Carmen: “No es salvaje, necesita un empujón”

Carmen ha llegado a ‘First Dates’ en busca de un hombre dulce y amable que la conquiste, y se ha encontrado con un aventurero de toma y daca. “Soy adicto al riesgo, me gustan las motos, la velocidad, me gusta encontrarme en el medio del mar y no ver nada”, ha asegurado Mauricio después de contarle a Carmen sus últimas aventuras y proponerle que le siga el ritmo. Ella le ha confesado que prefiere la comodidad de un hotel a una tienda de campaña, pero que no se cierra a nada.