“No sabes las ganas que tenía de conocerte ”, le decía Beatríz a Carlos Sobera nada más entrar por la puerta de ‘First Dates’. La comensal no solo se declaraba fan del presentador, también del programa: “No sabes todo lo que he aprendido aquí”.

“Oye, Carlos ¿Dónde guardas todos los corazones que vas robando por ahí? Es que no es normal…”, bromeaba Matías tras los elogios que le seguía dispensando Beatriz al presentador. “Es que me encanta el mundo Mediaset, me encantaría trabajar en vuestro equipo”, comentaba antes de conocer a su cita.