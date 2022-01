María: “Tengo falofobia, no me gustan los penes y eso me ha causado malos tragos con los chicos”

“ Hay chicos que han sido más compresivos y me han entendido, aunque después me han dado la patada igualmente… y después, hay otros chicos que se han quitado directamente del medio , no han esperado ni al siguiente día”, confesaba la comensal.

María se declaraba bisexual y explicaba qué busca en una pareja: “Las chicas me gustan todas, me encantan todas las mujeres. Y los chicos me gustan malotes, con chándal… que le miras y dices: ‘tiene cara de arruinarme la vida’, me gusta”.