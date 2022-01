Pero la cita de María Luisa no iba a ser Sobera, sino Avelino. La cena no comenzó con buen pie porque a ella no le gustó físicamente, pero tampoco le hizo gracia que fuese 12 años mayor (ella tiene 60 años y él, 72). Esa incomodidad se tradujo en que estuvo toda la cena incómoda y muy nerviosa, y no le gustó nada de lo que su cita le dijo.