Marcos, al ver a su cita en 'First Dates': "Me esperaba un tipo Lidia Torrent"

Marcos confiesa a Nuria que nunca ha tenido novia a sus 34 años

El chico, al ver a Nuria: "No sé explicarte por qué, pero no me ha entrado por los ojos"

El joven termina diciendo que "me hubiese gustado encontrar a una persona tipo Lidia Torrent"

Marcos y Nuria se han conocido en el restaurante de 'First Dates'. Dos jóvenes que llegan al lugar de Carlos Sobera para encontrar el amor, para sentir esas mariposas en el estómago y poder conocer a esa persona que le cambie la vida para siempre.

Marcos reconoce a Nuria que a sus 34 años nunca ha tenido una relación y que no sabe el motivo. Pese a tener "rollos", el joven no ha podido conectar y dar un paso más en una relación sentimental. Nuria, de 29 años, no daba crédito y no entendía el motivo por el que no ha tenido novia.

Durante la cena Marcos es claro con su cita: "La primera sensación es muy importante, si te entra, te entra". Luego, cuando no está la joven delante, confiesa su verdad: "Físicamente, sinceramente, no me ha entrado por los ojos".

"No sé explicarte por qué, pero no me ha entrado por los ojos", continúa diciendo ante la cámara. Sin embargo, pese a no haber tenido una relación, sentencia: "Me hubiese gustado encontrar una persona tipo Lidia Torrent".