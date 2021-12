Marc se considera un "gay hetero": "Me gusta el fútbol y vestir normal"

Marc tiene 23 años y viene desde Barcelona . Este chico se califica como "gay hetero" por su gran amor por el deporte y por vestir "normal". Además, Marc tiene una gran vocación, quiere ser policía : "Me encantan los uniformes y las porras, quiero detener ladrones".

Este joven catalán confiesa que nunca ha tenido novio porque, o se cansan de él o él se cansa de ellos: "A un chico le pido que no tenga barba, me da un poco de toc las barbas, pica y no es agradable para ciertas cosas, prefiero a alguien con aspecto aniñado".