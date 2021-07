Luis pone a prueba a Nicky: “En el reservado he estado full incómoda”

Luis y Nicky se han gustado y han decidido jugar durante su cita a realizarse preguntas poco habituales en una primera cita. Sin embargo, la actitud de él en el reservado ha hecho tambalearse la cita “En el reservado he estado full incomoda” .

Tras una cita llena de diversión y preguntas muy originales , Nicky y Luis se han atrevido con las bolas del amor. Ella no sabía muy bien que significaba darse un beso de tornillo y Luis se lo ha explicado. Pero no solo eso, ha insistido en demostrárselo y ella ha tenido ganas de salir corriendo .

Nicky se ha sentido muy incómoda porque ha notado que su cita era muy “sexoso”, pero se ha quedado tranquila cuándo él le ha explicado que no quería besarla, no por no tener ganas, y que lo único que quería era ponerla un poquito a prueba.