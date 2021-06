Lucía se ha enfrentado al teléfono rojo de ‘First Dates’ , pero no ha sido capaz de quedarse con una sola soltera. Al descartar a Sara , se ha dado cuenta de que la conocía y ambos l e han pedido a Carlos Sobera que su cita fuera una cita a tres . Una cita poliamorosa que ha terminado con una pareja de tres chicas.

A Lucía le han gustado las dos chicas que ha conocido a través del teléfono rojo, pero ha decidido quedarse con la chispa de Ana Belén. Lo que no podía imaginar que Sara, su descarte, era una chica que conoció por Twitter hace años y que siempre le había gustado. Al verse, le han pedido a Carlos Sobera que fuera una cita a tres, pero el presentador no ha aceptado el trato hasta que Ana Belén las ha conocido a ambas y también le ha parecido bien la idea .

Sara les ha confesado que su fetiche son las uñas mordidas, Ana Belén que el suyo es la lencería y Lucía ha sido más directa y les ha soltado un “Soy muy cochina, me gusta montarme orgias, el sexo grupal”. Ellas no había tenido sexo en grupo, pero en el fotomatón han comenzado con su particular trío. Se han besado y han tenido claro que las tres querían volver a tener una cita triple.