Lidia, ante el estilo de Anna: “Es brutal tu look”

Al ver a Lidia en la barra de ‘First Dates’, Lidia no ha podido evitar comentar su estilo porque su “look es brutal” y no estamos acostumbrados a ver algo así todos los días. A pesar, de que a ella la juzgan por su aspecto “Se piensan que soy una macarra” y busca a un hombre “que me haga reír, a mí o me odias o me quieres, no me voy a dejar llevar por un físico”, Anna le ha dicho a Lidia que sí le gustaría que su cita tuviera un rollito similar al suyo.