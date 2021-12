José Antonio no quería que le volvieran a hacer daño: “Llevo 19 años solo”

José Antonio se ha presentado como un hombre abierto al que no le cuesta ningún tipo de trabajo conectar con las personas pero que en el tema del amor, lleva casi 20 años parado. C arlos Sobera se ha quedado muy sorprendido al saber que el soltero lleva tanto tiempo sin pareja.

“Llevo 19 años solo no quería que me volvieran a hacer el daño que me hicieron, no he ido con nadie más”, ha asegurado José Antonio con la ilusión de poder conocer a una mujer con la que compartir la vida y casi con la ilusión de una primera vez.