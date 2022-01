Y ahí surgió otro posible problema. El exceso de oro de Jaime. “A mí me parece que le llaman ‘El mexicano de oro’ por tanto oro que lleva en el cuello, por los anillos, el reloj… Yo creo que es por eso y no por otra cosa, la verdad”, confesaba Guillermina, que no ocultó que tanta joya no es de su gusto: “¿ Por qué tantas cadenas, tanto oro? ¿Son originales? ¿No crees que poniéndote solo uno ya es suficiente? ”.

Él no se achantó y le dejó claro que es su “estilo de vestir” y no tienen pensado cambiarlo, pero ella tampoco tenía intención de cambiar de opinión: “Si fuera mi pareja, antes de salir de casa, yo le diría que no use tanto oro, porque me sentiría incómoda. ¿Tanto oro para qué? Yo le veo y me asfixio”, esto que comentó en privado, también quiso dejárselo claro en la cita: “A mí me gustan las joyas, pero no me gusta ir cargada, la verdad. Con una joyita que llevo, para mí es suficiente”.